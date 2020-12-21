26 ألف قضية بديوان المظالم

بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية بديوان المظالم نحو 26.610 قضية، وذلك منذ بداية العام الهجري 1442 وحتى نهاية شهر ربيع الثاني، منها 8963 قضية بمحاكم الاستئناف بنسبة 33.7 %، و17647 قضية بالمحاكم الإدارية بنسبة 66.3 %.

وأظهرت البيانات الصادرة من ديوان المظالم أن النسبة الأعلى من قضايا الاستئناف استقبلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2037 قضية بنسبة 22.7 %، تلتها منطقة عسير بـ 1968 قضية بنسبة 21.9 %، ثم محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بـ 1851 قضية بنسبة 20.6 %، فيما جاءت في صدارة المحاكم الإدارية محكمة الرياض بـ 4532 قضية، ثم المحكمة الإدارية بأبها بـ 2644 قضية، ثم إدارية جدة بـ 2347 قضية.

المناطق

4532

الرياض

649

جازان

1050

نجران

1898

مكة المكرمة

330

بريدة

319

الباحة

1079

الدمام

149

سكاكا

166

حفر الباطن

2644

أبها

343

تبوك

1602

المدينة المنورة

382

حائل

إجمالي القضايا

26610

قضية

8963

محاكم الاستئناف

17647

المحاكم الإدارية

محاكم الاستئناف

1578

المحكمة الإدارية العليا

1851

الرياض

2037

مكة المكرمة

671

المدينة المنورة

686

الشرقية

172

الجوف

1968

عسير

2347

جدة

123

عرعر

34

وادي الدواسر