إغلاق مطابخ مندي

أغلقت اللجنة الميدانية للحفاظ على واحة الأحساء الزراعية، المكونة من 7 جهات حكومية: «المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة، فرع وزارة السياحة، الشرطة، الدفاع المدني، وزارة الموارد البشرية»، مجموعة من المطاعم ومطابخ المندي المخالفة داخل النطاق الزراعي.

وأكد متحدث مؤسسة الري هشام الثنيان، أن العمل جار على ملاحقة وإغلاق كافة المطابخ والمطاعم المخالفة.