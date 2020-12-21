إحالة طبيبة غير مرخصة للنيابة

ضبطت إدارة الالتزام بصحة الطائف طبيبة تعمل بمنشأة طبية خاصة غير مرخص لها بالعمل، وليست على كفالة صاحب المنشأة، كما أنها لا تحمل تصنيفاً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أن الإدارة اتخذت قراراً بإيقاف الطبيبة عن العمل بشكل فوري وإحالة القضية للنيابة العامة وللجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة.



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