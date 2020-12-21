كوميديا الاختبارات أبطالها الأمهات

مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بعد» ظهرت المواقف الطريفة التي حظيت فيها الأمهات بالجانب الكبير من خلال مقاطع الفيديو المتداولة، عندما تركن أشغال المنزل للجلوس مكان أطفالهم لتأدية الاختبارات.

يقول أحد أولياء الأمور: صحوت من نومي لأتفاجأ بأن زوجتي هي من تقوم بحل الاختبارات والتفت يمينا ويسارا باحثا عن أبنائي لأجدهم يغطون في سبات عميق، بينما قال حمد اليامي: عند عودتي للمنزل وجدت أطفالي يلعبون وزوجتي تقوم بأداء الاختبارات بكل همة ونشاط. وتقول أم فراس: ذكرت إحدى الأمهات عبر القروبات أنها أبدعت في تحقيق نتائج رائعة وأخرى تقول إنها واجهت صعوبات حتى وصلت لنتيجة مرضية، والبعض واجهن المتاعب في القيام بأداء الاختبارات للعديد من أبنائهن.

تداول الكثير رسالة لصاحب مقهى، وهو يطالب مدير إحدى المدارس الثانوية بإرسال مراقبين على الطلاب اللذين يتواجدون بالمقهى لأداء الاختبارات، وكل واحد منهم يساعد الآخر.