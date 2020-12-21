مدينة عالمية للسيارات في نسيم الرياض

بعد 44 عاما، توقفت حركة البيع والشراء في معارض السيارات بحي النسيم شرقي العاصمة (الرياض)، حيث باشرت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة الرياض والشرطة والمرور تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الصادر في 1439 هـ، الذي يستهدف معالجة وضع معارض السيارات في حي النسيم، وإنهاء الآثار السلبية لمزاحمة السيارات، والآثار الاجتماعية والصحية التي يعانيها سكان الأحياء المجاورة بسبب الموقع.

تستهدف الهيئة من القرار معالجة الآثار السلبية لمعارض السيارات بحي النسيم مثل الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية المؤرقة للسكان. كما سيتم إلزام الملاك بتحويل مباني المعارض من «هناجر» وأحواش إلى صالات عرض مغلقة، حيث تعتزم الهيئة تحويل الموقع إلى مدينة سيارات عالمية.

متابعة وإخلاء

رصدت «دوت الخليج»، خلال جولة ميدانية في معارض السيارات بحي النسيم، إغلاق اللجنة المشتركة مداخل معارض السيارات بالصبات، ووضع فرق مرورية، لمنع دخول السيارات، والسماح فقط بخروج المركبات من المعارض. كما باشرت الفرق الرقابية في بلدية النسيم وضع ملصقات على معارض السيارات في حي النسيم، تشير فيها إلى إخلاء الموقع من السيارات وأي ممتلكات شخصية قد تعيق أعمال الإغلاق، التي تمت صباح أمس.

صالات مغلقة

لوحظ تفاوت في توجهات ملاك المعارض، فبينما قرر البعض الانتقال إلى موقع المعارض الجديد في حي القادسية، وتفاعل آخرون مع قرار الهيئة الملكية، مؤكدين التزامهم بتطوير معارضهم وإنشاء صالات مغلقة، قرر آخرون الانسحاب وعرض مواقع معارضهم للبيع أو الإيجار، وهناك معارض أقفلت أبوابها دون أن يوضح ملاكها وجهتهم المستقبلية.

موقع جديد

في زيارة أخرى للموقع الجديد لمعارض السيارات في حي القادسية، رصدت «دوت الخليج» أن الموقع أنشئ في منطقة أقل زحاما من الموقع القديم، وشوارعه أوسع وأكثر تنظيما. وأبدى عدد من أصحاب المعارض رضاهم عن الموقع الجديد، إلا أنهم اشتكوا من عدم جاهزية جميع مرافقه، واستمرار عمليات إنشاء الطرق، بالإضافة إلى انتقال ظاهرة تلقف «الشريطية» السيارات من شوارع النسيم إلى شوارع القادسية.

لأول مرة منذ 44 عاما معارض النسيم خالية من السيارات

اختفى «الشريطية» من المداخل وحركة البيع توقفت تماما

شرعت الجهات المعنية فى تنفيذ قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض الصادر في 1439

القرار يستهدف معالجة الآثار السلبية لمعارض السيارات بحي النسيم مثل الازدحام المروري والآثار الاجتماعية والصحية المؤرقة للسكان.

مشاهدات

بعض المعارض قرر الانتقال إلى موقع حي القادسية

معارض قررت التحول وبناء صالات حديثة للسيارات

معارض عرضها أصحابها للإيجار

هناك من قرر إزالة معرضه وعرض الأرض للبيع

معارض أخرى أقفلت أبوابها دون أن توضح وجهتها المستقبلية

أبدى بعض أصحاب المعارض رضاهم عن الموقع الجديد

اشتكى آخرون من عدم جاهزية جميع المرافق

انتشار ظاهرة تلقف «الشريطية» السيارات، وانتقالها من شوارع النسيم إلى القادسية

موقع معارض النسيم سيتم تحويله إلى مدينة عالمية للسيارات