السعودية اليوم / الجزائر تسجل 456 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 456 إصابة بفيروس

وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2675 حالةً, فيما تماثل للشفاء 384 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 63644 حالةً.

// انتهى //

22:27ت م

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الجزائر 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 456 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 95659 حالةً.وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى تسجيل تسع حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2675 حالةً, فيما تماثل للشفاء 384 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 63644 حالةً.// انتهى //22:27ت م0216

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