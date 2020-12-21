السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,790,376 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 316,844 حالة وفاة.

// انتهى //

22:02ت م

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واشنطن 6 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 197,616 إصابة و 1,584 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17,790,376 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 316,844 حالة وفاة.// انتهى //22:02ت م0215

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