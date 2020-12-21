السعودية اليوم / وزير التعليم يصدر قراراً بتمديد الموافقة للمبتعثين بالدراسة عن بُعد في جميع المراحل حتى نهاية الفصل الأول



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد الموافقة للمبتعثين بالدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة.

وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين بالمملكة خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد، كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.

وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس

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21:07ت م

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الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتمديد الموافقة للمبتعثين بالدراسة عن بُعد في جميع المراحل الأكاديمية حتى نهاية الفصل الأول لعام 2020م، بما لا يتعارض مع نظام الإقامة في بلد الابتعاث، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة.وتضمن القرار الموافقة على استمرار الصرف على المبتعثين فقط (بدون المرافقين) المتواجدين بالمملكة خلال فترة الجائحة، المستمرين في دراستهم عن بُعد، كما تضمن القرار تكليف نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار بالرفع بالحالات التي تتطلب استمرار الصرف على المرافقين، وتفويضه بالموافقة على طلبات الراغبين في تأجيل البعثة لمدة فصل دراسي واحد خلال فترة سريان هذا القرار، وفق القواعد المنظمة للتأجيل.وأشار القرار إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا في المملكة، وفي ظل الظروف التي يمر بها المبتعثون والمبتعثات ومرافقوهم، مما يتطلب إجراءات استثنائية للتعامل مع تلك الظروف، ومعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم.// انتهى //21:07ت م0198

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