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المدني يحذر من طقس غير مستقر على 10 مناطق
ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة.
وتتأثر جراء الحالة مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.
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