كبير متنبئي الأرصاد لـ”المواطن”: موسم الشتاء في السعودية أبرد وأيامه أقصر

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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قال كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، فهد بن بوبكر المدفع: إن فصل الشتاء بدأ فلكيًّا اليوم 21 ديسمبر، ويستمر إلى 20 مارس في نصف الأرض الشمالي، إذ ينتج فصل الشتاء عن ميلان محور الأرض في نصف الأرض الموجه بعيدًا عن الشمس.

وتابع في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أنه في عدة مناطق يرتبط فصل الشتاء بالثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة إذ يكون الانقلاب الشتوي عندما ينعدم ارتفاع الشمس في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي قياسًا من القطب تكون الشمس تحت خط الأفق؛ ما يعني أن ذلك اليوم فيه يكون أقصر نهارًا وأطول ليلًا، ويدوم 93 يومًا في النصف الشمالي، و89 يومًا في النصف الجنوبي.

مناطق الشمال أبرد:

وأضاف المدفع أن المخرجات من النماذج العددية المناخية تشير لتوقعات الطقس الصادرة من المركز الوطني للأرصاد لعام 2020- 2021م لأشهر (ديسمبر- يناير- فبراير) أن يكون فصل الشتاء في المملكة الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوبة بحالات عدم الاستقرار بالغلاف الجوي، كما تشير المعلومات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد إلى أن مناطق الشمال (طريف عرعر- القريات- سكاكا- حائل- تبوك “جبل اللوز”) أبرد المناطق في المملكة لفصل الشتاء، وأن أقل درجة حرارة سجلت في مدينة حائل 7.8 درجة مئوية لعام 2015 م، كما توضح المعلومات المتوسطات الشهرية للرياح السائدة تكون رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية تصل سرعتها بين (10- 20 عقدة).

الدفايات الكهربائية آمنة:

وأوضح أن هذا الفصل من السنة يرتبط بلجوء البعض إلى عملية التدفئة باستخدام الحطب، وهذا كان يعتبر قديمًا، ولكن الآن مع توفر الوسائل الحديثة من المكيفات والدفايات الكهربائية الآمنة، فإنه ينصح باستخدامها على الوجه المطلوب”.

