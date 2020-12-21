ضبط ثلاثي تورط في جرائم نصب واحتيال

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على المخالفين، وثبت تورطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الالكترونية، مستخدمين حسابا بنكيا لكيان تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة 1,000,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية تورطوا في جرائم نصب واحتيال.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على المخالفين، وثبت تورطهم في جرائم نصب واحتيال تمثلت بادعاء انتمائهم لأحد مكاتب الخدمات والإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات المتاجر الالكترونية، مستخدمين حسابا بنكيا لكيان تجاري يعمل به أحدهم لتلقي المبالغ المالية من ضحاياهم ثم تحويلها إلى بلادهم، حيث تجاوزت المبالغ المحولة 1,000,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

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