إيقاف 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية في جدة

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة في مكان عام، فقد حددت الجهات الأمنية هويتهم، (أربعة مواطنين - ثلاثة رجال وامرأة - تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت شرطة منطقة مكة المكرمة ثلاثة رجال وامرأة على خلفية ملاسنة كلامية تضمنت ألفاظا خادشة للحياء خلال وجودهم في مكان عام بجدة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، في بيانه أمس أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل وفيه ملاسنة كلامية بألفاظ خادشة في مكان عام، فقد حددت الجهات الأمنية هويتهم، (أربعة مواطنين - ثلاثة رجال وامرأة - تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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