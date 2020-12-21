إحالة تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية للشورى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، اجتماعها، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، تمهيدا لاعتمادها للعرض على المجلس.

ووافقت الهيئة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما قررت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/1441هـ .

كما أحالت الهيئة تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.

وأقرت إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة الـ13 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ ، وإضافة مادتين جديدتين (الـ74 مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.

وأحالت الهيئة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استنادا للمادة الـ23 من نظام المجلس.

كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادا إلى المادة الـ23 من نظام المجلس.

وأحالت للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/1441 هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440/1441هـ، كما وافقت على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري المقدم استنادا للمادة الـ23 من نظام المجلس.