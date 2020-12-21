«الشخصية الإنتاجية الفعالة» بجامعة الأميرة نورة

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ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل الانطلاق، يعقد بها لقاء مع المشترك ورئيسه المباشر، لتحليل نقاط القوة والضعف لديه، ثم تأتي مرحلة الانطلاق مرحلة ثانية تقسم إلى 7 أسابيع تتضمن مناقشة مواضيع عدة أهمها: طبيعة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية من خلال التحكم بالأولويات، تحسين فريق العمل. ويختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة يتم بها اللقاء النهائي مع الرئيس المباشر للمشترك، لتقييم مدى تقدمه وتحسين مدى إنتاجيته العملية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامج الشخصية الإنتاجية الفعالة (للقيادات الأكاديمية)، الهادف إلى انتهاز الفرص المهنية لتغيير الاختلافات وتحويلها إلى فرص منتجة ومواقف إيجابية، وتنمية مهارات المشاركين الإدارية والقيادية، وصقل الاحترافية المهنية بما يتفق مع أهداف الفرد والمنظمة، إضافة إلى تطوير عادات العمل بحيث تصبح منتجة ومستثمرة للوقت بشكل فعال وصحيح، مع التطبيق العملي من خلال الأدوات والتطبيقات التي تم العمل أثناء البرنامج.ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل الانطلاق، يعقد بها لقاء مع المشترك ورئيسه المباشر، لتحليل نقاط القوة والضعف لديه، ثم تأتي مرحلة الانطلاق مرحلة ثانية تقسم إلى 7 أسابيع تتضمن مناقشة مواضيع عدة أهمها: طبيعة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية من خلال التحكم بالأولويات، تحسين فريق العمل. ويختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة يتم بها اللقاء النهائي مع الرئيس المباشر للمشترك، لتقييم مدى تقدمه وتحسين مدى إنتاجيته العملية.

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