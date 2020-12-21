18 مليون قرص أمفيتامين وسط شحنات بطاطس وأحزمة ملابس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تنطل حيلة شحنات البطاطس وأحزمة الملابس والأقراص الحديدية على رجال مكافحة المخدرات، حيث أحبطت الجهات الأمنية محاولات تهريب وترويج 18.933.823 قرص أمفيتامين مخبأة وسط تلك الشحنات، والقبض على 16 متهما متورطين فيها بينهم 10 مواطنين و6 مقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، في بيانه أمس أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج تلك الكمية من أقراص الأمفيتامين.

وبين أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، لافتا إلى الإطاحة بخلية إجرامية بمحافظة جدة في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بعد استقبال عناصرها كمية من المواد المخدرة مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس، والقبض عليهم. وبين أنه في العملية الأخرى جرت الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب كمية من أقراص الأمفيتامين داخل شحنة بطاطس.

وأكد النجيدي، أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

محاولات التهريب الفاشلة:

9,878,500

قرص أمفيتامين مخبأة داخل أقراص حديدية

5 مواطنين ضبطت بحوزتهم في مدينة الرياض

5,827,000

قرص أمفيتامين مخبأة داخل شحنة

أحزمة ملابس

5 مواطنين و5 مقيمين ضبطت بحوزتهم بمنفذ الحديثة وجدة

3,228,323

قرص أمفيتامين مخبأة داخل شحنة بطاطس

مقيم ضبطت بحوزته بمنفذ الحديثة