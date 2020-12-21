البناء في الأودية يتصدر ملفات بلدي العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة 4 ملفات تهم الأهالي لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أثناء زيارته لأمانة العاصمة المقدسة، والوقوف على بعض المشاريع الخدمية والطرق المحورية بمكة المكرمة الأسبوع الماضي، وأبرز الملفات بحيرة الصرف جنوب مكة، والبنيان داخل بطون الأودية. ووعد الوزير بدراسة هذه الملفات والعمل على حل إشكالياتها ومعالجتها. وبحسب معلومات حصلت عليها « مكة» فإن رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة نواف البركاتي عرض أثناء لقائه الوزير هذه الملفات المحورية، والتي تلقى المجلس شكاوى وطلبات بشأنها، منها بحيرة الصرف جنوب مكة المكرمة وكيفية وضع حلول للاستفادة منها بعد تنقيتها لإنشاء مسطحات خضراء وحدائق أو ردمها بشكل كامل، كما تضمنت الملفات عرض قضية البنيان في بطون الأودية وما يمكن أن ينتج عنه من مضار، والتي منها نشوء مرادم للنفايات كمردم الحسينية والذي تنبعث منه أدخنة بشكل مستمر، إضافة إلى مناقشة ملف منح ولي العهد التي لم يتم تسليمها للمواطنين الذين جرى الإعلان عن أسمائهم سابقا، وتضمنت الملفات التي عرضت على الوزير قضية المصانع القابعة في الأحياء السكنية والتي تصدر مشاكل صحية للمواطنين مثل مصانع الطوب الأحمر بمحافظة بحرة، وضرورة إيجاد حل لها بنقلها إلى مواقع صناعية مؤهلة وبعيدة عن المخططات السكنية. 4 ملفات تهم المجتمع المكي

بحيرة الصرف

جنوب مكة

البنيان في الأودية

منح مخططات

ولي العهد

المصانع الموجودة داخل الأحياء السكنية

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