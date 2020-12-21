وفد هيئة الذكاء يزور المحكمة الإدارية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض أمس وفدا من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنيا، وما يقدم من خدمات الكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم. وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بعد، وشاهد عرضا عن خدمات منصة معين الالكترونية. وفي نهاية الزيارة اجتمع الوفد بمساعد رئيس المحكمة عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين. وفي نهاية الزيارة اجتمع الوفد بمساعد رئيس المحكمة عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.

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