وزير الصحة: أبشركم اللقاحات فعالة مع الفيروس المتحور

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من جهته قال زير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، «إن الفيروس المتحور ليس أسوأ من كوفيد-19، وفق البيانات المتوفرة حاليا»، مضيفا «أبشركم اللقاحات فعالة مع الفيروس المتحور». ولفت إلى أهمية تطبيق الإجراءات المبدئية بهدف معرفة طبيعة التحور للفيروس.وتابع «ننتظر معرفة إن كان الفيروس المتحور أكثر انتشارا أم لا؟ الفيروس المتحور تحت الدراسة ونتابعه باستمرار».
وأهابت الصحة بالجميع إلى التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه أجري 36,373 فحصا مخبريا جديدا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
- النشطة 2958
- الوفيات 6131
- المتعافون 352,089
- إجمالي الحالات 361,178
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