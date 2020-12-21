وزارة الصحة تصرح حول وجود حالات ‎#كورونا المتحور في السعودية

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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس ‎#كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية. ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس ، وندعو الجميع إلى التواصل مع ‎مع حساب وزارة الصحة أو الإتصال على رقم 937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.





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