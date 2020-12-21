شاهد.. إحباط محاولات تهريب نحو 19 مليون قرص أمفيتامين والقبض على المتورطين فيها

︎

.



تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، من الإطاحة بخلايا إجرامية امتهنت تهريب المخدرات، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 16 متهماً بينهم 10 مواطنين و6 مقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، أن رجال المكافحة ألقوا القبض على خليتين إجراميتين، إحداهما كانت في مدينة الرياض حيث قبض على 5 مواطنين، وبحوزتهم 9.8 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية.

أما الخلية الأخرى فكانت في محافظة جدة حيث قُبض على 5 مواطنين و5 مقيمين، وضُبِط بحوزتهم على 5.8 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس.

وأضاف أن رجال المكافحة ضبطوا أيضا مقيما بمنفذ الحديثة حاول تهريب 3.2 مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس، ليصل إجمالي ما تم ضبطه نحو 19 مليون قرص، مؤكداً أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

Source akhbaar24.argaam

