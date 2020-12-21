بالصور.. سفير السعودية بالقاهرة يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره البلجيكي

خلال استقباله في مكتبه

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه بمقر السفارة اليوم السفير البلجيكي لدى القاهرة فرانسوا كورنيه. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: توجيهات سامية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن

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