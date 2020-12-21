«الدفاع» تدعو 458 متقدمًا على وظائفها لمطابقة بياناتهم وإجراء المقابلات الشخصية

دعت وزارة الدفاع 458 مواطنًا ومواطنة مرشحين ومرشحات من قبل برنامج جدارة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها خلال الفترة من1442/04/21هـ إلى 1442/04/30 هـ، لمراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة بالرياض.

وقالت الوزارة إن مراجعة الرجال ستكون بمقر «الشؤون الإدارية للقوات المسلحة بالرياض»، والنساء بمقر «الإدارة النسوية بوزارة الدفاع»، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ومطابقة المؤهل العلمي لهم ابتداءً من تاريخ «1442/05/21هـ» حسب الموعد «اليوم والتاريخ» المحدد لكل مرشح ومرشحة.

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