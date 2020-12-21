«المياه الوطنية» توضح خطوات تقديم شكوى انقطاع المياه ومعرفة الفواتير

عبر الموقع الإلكتروني للشركة

حددت شركة المياه الوطنية، خطوات قيام العملاء تقديم شكوى انقطاع المياه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. ونشر الحساب الإلكتروني للعناية بالعملاء التابع لشركة المياه الوطنية، على موقع تويتر، إنفوجرافًا بيّن فيه خطوات تقديم الشكوى. خطوات تقديم شكوى وأوضح حساب العناية بالعملاء التابع لشركة المياه الوطنية، آلية تقديم شكوى بشأن انقطاع خدمة المياه، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: - ادخل على الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية من خلال الرابط التالي (من هنا) - قم بتسجيل الدخول إلى الحساب - اختار تبويب الشكاوي - اضغط على نوع الشكوى والفئة الفرعية - انقر إمداد المياه - اختار انقطاع المياه - كتابة تفاصيل الشكوى - انقر على تقديم الشكوى - ستتم معالجة الشكوى - وأخيرًا سيتم إغلاق الشكوى بعد معالجتها معرفة تفاصيل الفاتورة وكشفت شركة المياه الوطنية عن التفاصيل - ادخل على الموقع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية من خلال الرابط التالي (من هنا) - قم بتسجيل الدخول إلى الحساب - اختار تبويب الفواتير - انقر على تفاصيل الفاتورة - اختار بيانات الفاتورة - اضغط على بيانات الاستهلاك - يمكنك تحميل الفاتورة والاطلاع على الاستهلاك والفواتير السابقة اقرأ أيضًا: خلونا نرشّد.. شركة المياه الوطنية توضح مزايا المبادرة الجديدة «المياه الوطنية» تجدد التنويه بـ«الممارسات المخالفة»: أبلغوا عنها

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