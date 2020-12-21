فيديو.. بث مباشر لتوثيق ظاهرة «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس» « يوثق ظاهرة «الاقتران العظيم» التي لن تتكرر قبل عام 2080، التي يتقارب خلالها كوكبا المشتري وزحل إلى أقصى حد.

وسيتقارب المشتري وزحل مساء الاثنين فوق الأفق، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة 22:37 بتوقيت أبوظبي أو 21:37 بتوقيت مكة، 20:37 بتوقيت القاهرة، 18:22 بتوقيت غرينيتش، إلى مسافة تعد الأقرب منذ ما يقرب من 400 عام.

وسيظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، مما يعطي انطباعًا بأنهما قريبان لدرجة الاندماج، فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.

وقالت واس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يمكن رؤية كوكبي المشتري وزحل بالعين المجردة فوق الأفق الجنوبي الغربي من غروب الشمس وكأنهما جرم سماوي لامع في السماء أما في حال استخدام التلسكوب فيمكن رصد الكوكبين معًا في نفس مجال الرؤية، كما يمكن رؤية الحلقات المميزة لزحل إلى جوار أقمار جاليليو الأربعة للمشتري».

وأضافت: «الاقتران عبارة عن ظهور جرمين في السماء بالقرب من بعضهما على خط طول سماوي واحد، ويؤدي اختلاف زمن دوران الكوكبين العملاقين المشتري وزحل حول الشمس إلى التقاء الكوكبين مرة واحدة كل 20 عامًا».

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