بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 29 إصابة جديدة؛ تلتها جدة بـ21 حالة، ثم مكة المكرمة 10 حالات حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

كما تم تسجيل 9 حالات في العقيق، 8 في المدينة المنورة، 7 في الدمام وطريف، 6 في الطائف ونجران والهفوف وبللسمر، 3 في بريدة والجبيل والقريات والبكيرية وبني حسن، وحالتين في كل من أبها والخبر وبيشة ورابغ وينبع والقطيف والمخواة وظهران الجنوب وحفر الباطن ورجال ألمع.

فيما سجل كل من خليص وتبوك وسكاكا وحائل والباحة وخميس مشيط وبقيق والخرمة والكامل والمويه وصامطة والقنفذة والليث وأملج والمذنب والنعيرية والخرج وقرية العليا ووادي الدواسر والمبرز حالة غصابة واحدة فقط.

وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361178 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 352089 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6131 حالة.

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