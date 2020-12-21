الرياض في المقدمة بـ29 حالة تلتها جدة ومكة المكرمة..
تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 29 إصابة جديدة؛ تلتها جدة بـ21 حالة، ثم مكة المكرمة 10 حالات حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.
كما تم تسجيل 9 حالات في العقيق، 8 في المدينة المنورة، 7 في الدمام وطريف، 6 في الطائف ونجران والهفوف وبللسمر، 3 في بريدة والجبيل والقريات والبكيرية وبني حسن، وحالتين في كل من أبها والخبر وبيشة ورابغ وينبع والقطيف والمخواة وظهران الجنوب وحفر الباطن ورجال ألمع.
فيما سجل كل من خليص وتبوك وسكاكا وحائل والباحة وخميس مشيط وبقيق والخرمة والكامل والمويه وصامطة والقنفذة والليث وأملج والمذنب والنعيرية والخرج وقرية العليا ووادي الدواسر والمبرز حالة غصابة واحدة فقط.
وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361178 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 352089 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6131 حالة.
اقرأ أيضًا:
تعافي 211 حالة.. «الصحة» تعلن إصابات ووفيات كورونا الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.