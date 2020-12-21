السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 7:29 مساءً, 21 ديسمبر 2020 م المناطق - واس قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، وذلك خلال استقبال فخامته له اليوم في المكتب الرئاسي بالعاصمه ماليه.

ونقل السفير العجالين لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، معرباً عن الاعتزاز بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والتطلعات إلى الاستمرار في تطويرها لأعلى المستويات في المجالات كافة.

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