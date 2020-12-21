شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية بأمريكا تطلب من المبتعثين إعادة جدولة رحلاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الملحقية الثقافية بالسفارة السعودية بواشنطن - عبر حسابها بتويتر- أنه «نظرًا للقرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات إلى المملكة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، نهيب بكل أبنائنا المبتعثين ممن لديهم رحلات خلال فترة التعليق وألغيت، البقاء في أماكن تواجدهم حتى رفع التعليق وقيامهم بإعادة جدولة رحلاتهم، والالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة من السلطات المحلية»،بعد القرار الصادر من المملكة بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، لمدة أسبوع قابلة للتجديد امس الاحد .

فيما أظهر مقطع متداول على شبكة التواصل الاجتماعي يظهر فيه سعوديين عالقين في مطار واشنطن كانو مسافرين إلى مطار جده الدولي كادت ان تقلع بهم إلا أنها أعادتهم إلى المطار مرة أخرى .

وأوضح صاحب المقطع المتداول أن الطائرة التي كانت سوف تقلهم أمس إلى جده كانت على الاستعداد للإقلاع ،إلا أنها أعادتهم إلى المطار مرة أخرى ،مشيراً أن جميع من في الطائرة جميعهم سعوديين فضلاً عن وجود الكثير من الحقائب المنتشرة في صالة مطار واشنطن .

فيما قال أحد المغردين بنداء استغاثة إلى نائب البعثة في السفارة السعودية بواشنطن ،(السلام عليكم اخ فهد . نحن عالقين في مطار واشنطن بعد ان تم انزالنا في المطار . هل من الممكن عمل استثناء لنا للعودة الى ارض الوطن ارجو الرد للضرورة القصوى).

"اليوم" بدورها قامت بالاتصال على هاتفها الذي بحسابها بتوتير عدة اتصالات وتحديداً المكتب الإعلامي وشؤون السعوديين بالسفارة لمعرفة الأسباب وهل تلقت السفارة بلاغات ،إلا أنها لم ترد على اتصالات.