شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. إنقاذ حياة طفل ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا والان نبدء بالتفاصيل
تمكن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع 17 مغناطيسًا دائريًا صغير أدت لثقب بعض أمعائه بسبب تلاصق أجزاء المغناطيس مع بعضها داخل أحشائه.
وأوضح التجمع الصحي في الأحساء أن الطفل كان يعاني من انتفاخ وألم شديد في البطن يصاحبه ترجيع مستمر، وبعد عمل الأشعة والفحص الطبي اللازم تبين حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وعلى الفور أخضع لجراحة استخدمت فيها تقنيات مبتكرة بالمنظار الجراحي.
وتمكن الفريق الطبي خلالها من استخراج أجزاء المغناطيس بكاملها وخياطة الأمعاء المتضررة، ويتمتع الطفل حالياً بصحة جيدة ولله الحمد.
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