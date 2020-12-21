شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : لا توجد اي إصابات بـ"كورونا المتحور" في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة. وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصده بالمملكة حتى الآن، والدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني للفيروس. و قالت : ندعو الجميع إلى التواصل مع لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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