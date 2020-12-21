شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» : 6 سفن تفرغ حمولتها بميناء الحديدة و8 في الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانىء اليمنية ومنها الحديدة، وأنها تقدم كافة التسهيلات للسفن التجارية وعمل المنظمات بالداخل اليمني، وقالت أن هناك ٦ سفن تتواجد بميناء الحديده لتفريغ حمولاتها و ٨ سفن بانتظار الدخول للميناء، فيما قامت سفينه تحمل القمح بتفريغ حمولتها بميناء الصليف.

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