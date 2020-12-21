شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن : تنفيذ "اتفاق الرياض" خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، عبر الاتصال المرئي مع عدد من سفراء الدول لدى اليمن الراعية للعملية السياسية في اليمن، وجرى خلال اللقاء استعراض اخر التطورات الحاصلة في تنفيذ اتفاق الرياض بعد تنفيذ الشق العسكري واعلان تشكيل الحكومة.

وقدم السفراء تهانيهم للمملكة على الجهود المبذولة في تشجيع الاطراف اليمنية لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وتم التأكيد على أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، لاستعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار.