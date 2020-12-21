شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن : تنفيذ "اتفاق الرياض" خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل
وقدم السفراء تهانيهم للمملكة على الجهود المبذولة في تشجيع الاطراف اليمنية لتنفيذ "اتفاق الرياض"، وتم التأكيد على أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية، لاستعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن : تنفيذ "اتفاق الرياض" خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.