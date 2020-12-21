شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "الذكاء الاصطناعي" يتفقد مجريات العمل في المحكمة الإدارية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الأثنين ، وفد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنيًا، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.

وكان في استقبال الوفد، مساعد رئيس المحكمة الإدارية فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الجريبة، وفي بداية الزيارة تعرّف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، ثم حضر الوفد جلسة قضائية منعقدة عن بعد لمعرفة سير مجريات الدعوى المنظورة أمام المحكمة وطريقة متابعة أطراف الدعوى لدعواهم بحضور ومتابعة الدائرة ناظرة القضية.

بعد ذلك شاهد الوفد عرضًا متكاملًا عن خدمات منصة معين الإلكترونية وما حققته من توفير للوقت والجهد على المستفيدين، وأهم التحديثات التي أجريت على المنصة حتى أصبحت مكتملة الخدمات تقنيًا، في سبيل إكمال منظومة العمل القضائي إلكترونيًا وفق مستهدفات خطة ديوان المظالم الاستراتيجية ٢٠٢٠.

وفي نهاية الزيارة اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، والإجابة عن استفساراتهم التي تتعلق بتفاصيل العمل القضائي.