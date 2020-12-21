فيديو.. مشهد مهيب في تشييع الشيخ راجح العجمي

2020-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

شيعت جموع غفيرة الشيخ راجح العجمي؛ وذلك بعد أداء صلاة الميت عليه عقب صلاة عصر اليوم في محافظة الدلم.

وتداول المغردون مقاطع فيديو من جناز الشيخ العجمي، داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواه الجنة.

وكان الشيخ راجح العجمي، والذي اشتهر بلقب “شاعر الدعوة”، انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين ونعاه العديد من المواطنين والمغردين.

ونشر أحد المغردين مقطع من الجنازة وعلق عليه بالقول: عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «ما من ميت تصلي عليه أُمَّة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه». رواه مسلم.

وتابع : معنى الشفاعة المذكورة في الحديث : الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، فهذا معنى شفاعة المصلين للميت. قال ابن عبد البر -رحمه الله-: ” شهود الجنائز أجر وتقوى وبر “.

وقال راكان الغفيلي : رحم الله الشيخ الفاضل شاعر الدعوة راجح العجمي، وأسكنه فسيح جناته، ونعزي قبيلة العجمان عامة وأهله وذويه خاصة وألهمهم الصبر والسلوان.

وكتب حامد الشهراني ناعيًا الفقيد : وترجل شاعر الدعوة راجح العجمي، رحل عن دنيا طالما حذر منها ومن فتنتها وحل بساحته الموت بعد أن كان حاضًّا على الاستعداد له، إنها رحلة الحياة وسُنة الله الماضية في الجميع، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وتقبل منه واجعل ما أصابه رفعةً له في الجنة.

