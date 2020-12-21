شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إغلاق مطعم شهير «للأسماك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة عسير مطعماً شهيراً «للأسماك» نتيجة رصد الفرق الرقابية عدداً من المخالفات، ومنها سوء النظافة العامة والعاملين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية، والعثور على مواد غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى سوء الحفظ والتخزين، وتأتي عقوبة الإغلاق ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي ينفذها مراقبو أمانة المنطقة وبلدياتها، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين تزامنًا مع حملة الأمانة الرقابية بالمنطقة.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها الرقابية على المطاعم، والمنشآت التي تقدم الأغذية بهدف التأكد من سلامتها وصحتها، إذ رصدت الفرق مخالفات متنوعة في مطعم شهير للأسماك وتم اتخاذ عقوبة الإغلاق الفوري عليه وسيتم إكمال بقية الإجراءات. وأضاف الحميدي أن جولات الأمانة مستمرة على كل الأنشطة الغذائية، مبيناً أن حملة الرقابة على المطاعم أسفرت حتى يوم أمس عن زيارة 295 مطعمًا، وكان عدد المطاعم المطابقة للاشتراطات 182 وغير المطابقة 113، وعدد الغرامات المعتمدة وصل إلى 220 غرامةً وتم إغلاق 27 منشأة، وسحب 57 عينة لتحليلها في المختبر، وكمية الأغذية التي تمت مُصادراتها 510 لترات ووصلت في مجملها إلى 926 كجم.