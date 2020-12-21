شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف لـ الخليج 365: زيارتي للقريات هدفها الاستماع للمعوقات ومعالجتها بمتابعة شخصية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365» سعادته بلقاء أهالي محافظة القريات ومسؤوليها، مبيناً أن الزيارة هدفت إلى الاستماع لمعوقات المشاريع ‏والتنفيذ، مشيراً إلى أنها أُخذت بعين الاعتبار ‏ووضع لها أسلوب جيد ومنهج حتى تسير في طريقها الصحيح، مشدداً في تصريحه على عدم قبوله لأي خلل في الخدمات.

وأضاف أمير الجوف: «وجهت جميع الإدارات المختصة برفع تقرير كامل وشامل عن الملاحظات التي تم رصدها»، لافتا في حديثه إلى أنه تمت مناقشة بعض الخطط والمشاريع التي تهم المنطقة مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وسيتابع شخصياً وبشكل يومي حتى معالجة جميع الملاحظات بمحافظة القريات.

وكان أمير الجوف تفقد اليوم عددا من أحياء القريات شملت غُطي والعقيلة، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها، واطلع على مستوى الخدمات والبنية التحتية لتلك القرى، كما اطلع على مخطط الوادي ومخطط النخيل ومخطط مشارف القريات لتنفيذ برامج الإسكان عليها بمحافظة القريات، واستمع من مدير عام فرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري لشرح عن هذه المخططات.

وشهد أمير منطقة الجوف توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة الإسكان وجمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد العنزي، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية حياة ونادي الجوف الأدبي ويمثلها رئيس النادي عبدالعزيز بن سعود النبط.

بعد ذلك سلم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عدداً من منتجات الإسكان لمستفيدي الإسكان التنموي المسجلين في جمعية الحياة، وكرّم الفريق التطوعي الإسكاني بالقريات، ممثلاً بقائد الفريق عبدالهادي الثويني، مثمناً الجهود التطوعية التي يقوم بها المتطوعون في عدد من المجالات.

كما دشن أمير الجوف إلكترونيا اليوم عددا من المشاريع الصحية بمحافظة القريات، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وبعد أن عزف السلام الملكي، بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة نوه فيها بدعم حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي، لافتاً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين بالدعم المادي للخدمات الصحية خلال جائحة «كوفيد 19»، وما زال هذا الدعم مستمرا ونجني ثماره ولله الحمد بانخفاض تسجيل الحالات الإيجابية في جميع مناطق المملكة.

وأضاف الدكتور الربيعة أننا اليوم نجتمع بمحافظة القريات بتشريف ورعاية من أمير منطقة الجوف لتدشين مشاريع تم الانتهاء منها بمبلغ يتجاوز 56 مليون ريال، وأيضاً وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة تقديرية تتجاوز 38 مليون ريال، متأملاً الانتهاء منها في وقت قريب، وتطلع وزير الصحة إلى أن تساهم هذه المشاريع في خدمة أهلنا في القريات وترفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ورفع الدكتور الربيعة شكره لخادم الحرمين وولي عهده على ما تجده الخدمات الصحية في المملكة من اهتمام ودعم مادي ومعنوي، كما شكر أمير منطقة الجوف على حرصه ومتابعته للعمل الصحي في المنطقة ومحافظاتها، منوهاً بجهود زملائه منسوبي ومنسوبات صحة القريات على ما يقومون به من جهد في التصدي لجائحة كورونا.

بعد ذلك ألقى مدير الشؤون الصحية بالقريات الدكتور محمد بن موسى الخمعلي كلمة استعرض من خلالها المشاريع التي سيتم تدشينها في 3 مستشفيات و7 مراكز صحية بالمحافظة، وكذلك وضع حجر الأساس لـ8 مشاريع تطويرية وإنشائية، تشمل البنى التحتية وإحلال بعض الأنظمة وإعادة تأهيل بعض الأقسام في مستشفيين، وأيضاً إنشاء مركزين متخصصين لخدمة فئة معينة من السكان وإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي بقيمة إجمالية تجاوزت 38 مليون ريال، معرباً عن شكره لأمير منطقة الجوف على تشريفه لهذا الحفل ودعم وزير الصحة لتلك المشاريع.

وشاهد الجميع عرضا مرئيا عن المشاريع المدشنة وهي تطوير مركز الطوارئ بمستشفى القريات العام، وتطوير العناية المركزة للكبار، وإنشاء العناية المركزة للأطفال، وبهو وممر المريض بمدخل المستشفى العام، إضافة إلى تطوير العديد من المرافق وإعادة تأهيلها، منها مستشفى العيساوية، وعدد من المراكز الصحية التابعة للمحافظة.

وشهد الأمير فيصل بن نواف ووزير الصحة بعد ذلك توقيع اتفاقية بين صحة القريات وجمعية حياة لرعاية مرضى السرطان.

وثمن أمير منطقة الجوف دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين وولي عهده لكافة المشاريع الصحية والطبية بالمنطقة، التي تأتي حرصاً على صحة المواطن والمقيم، معربا عن شكره وتقديره لجهود وزارة الصحة ومتابعة وحرص وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على تنفيذ تلك المشاريع من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة والمحافظة، متمنيا لهم التوفيق لتقديم أفضل الخدمات الصحية للجميع.

حضر الحفل وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي.