شكرا لقرائتكم خبر 60 % من المختبرات وبنوك الدم اعتمدت بعد زيارة «سباهي » ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل نسبة المختبرات وبنوك الدم المعتمدة بعد زيارة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي » نحو % 60 ، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المركز خلال آخر تحديث له في 13 ديسمبر الحالي.

وأشار أحدث تقرير للمركز إلى أنه من بين 122 مختبرا وبنك دم في مناطق المملكة تمت زيارتها من قبل المركز، حصل 73 منها على الاعتماد، في حين أن 49 مختبرا رفض منحها الاعتماد من قبل المركز.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد المختبرات المعتمدة ب 21 مختبرا، في حين تصدرت الرياض عدد المختبرات غير المعتمدة ب 15 مختبرا.

وبحسب موقع سباهي، فإن الاعتماد يقدم إطارا للبنية التنظيمية والإدارية يستفيد منه مدير المنشآة وقياديوها، إذ يساعد في تحسين سلامة المريض ويقلل من المخاطر الوشيكة والنتائج العكسية والأخطاء الطبية، ويعزز ثقة المجتمع في جودة وسلامة الرعاية المقدمة، ويقدم لمرافق الرعاية الصحية

تقييما مفيدا وموضوعيا من مقيمين ذوي خبرة للعمليات السريرية والإدارية الداخلية، ومقترحات لتحسين عملياتها وخدماتها.

كما برهن على أهميته (على المدى الطويل) في زيادة الكفاءة، مما ينتج عنه تقليل الفاقد والحصول على المزيد من النتائج المثالية بأقل استهلاك للموارد، ويحسن القدرات التنافسية لمنشآت الرعاية الصحية.

ويعمل على تلبية نظم ولوائح وزارة الصحة، والتي أقرت ربط الاعتماد الوطني من خ الل المركز مع ترخيص منشآت الرعاية الصحية الخاصة، مما يوجب على جميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في المملكة التسجيل في مركز سباهي والالتحاق ببرامجه الوطنية للاعتماد، مما يحسن ثقة

المرضى وشركات التأمين.

حالة اعتماد المختبرات وبنوك الدم خلال زيارتها

حتى 13 ديسمبر الحالي