شكرا لقرائتكم خبر شركات سعودية تقدم خبراتها في تصميم مخازن تبريد لقاحات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما بدأت دول العالم أجمع - ومن بينها المملكة - توزيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد،، تزداد حاجة القطاع الصحي وقطاع التخزين وشركات الأدوية الكبرى في مختلف الدول إلى تجهيز مخازن ومستودعات تبريد لتخزين هذه اللقاحات في درجات منخفضة جدا، تتراوح ما بين -20 و-70 درجة مئوية تحت الصفر؛ لحفظها من التلف.

ومن بين الشركات التي توصلت إلى اللقاح شركة «مودرنا» التي أكدت وجوب حفظ لقاحها عند درجة حرارة مجمدة تصل إلى - 20 درجة مئوية تحت الصفر في حال الحفظ الطويل (6 أشهر)، كما يمكن تخزينه لمدة 30 يوما بحرارة تتراوح ما بين درجتين إلى ثماني درجات مئوية. أما لقاح شركة «فايزر» الأمريكية التي تعمل مع شركة «بيو آند تيك» فيحتاج إلى مخزن تبريد تصل درجة برودته إلى -70 درجة مئوية تحت الصفر. ويتراوح حفظ وتخزين اللقاح الروسي «سبوتنيك ڤي» ما بين (2-8) درجات مئوية.

وتعهدت شركات سعودية بأنها ستسخر كفاءاتها وخبراتها لدعم القطاع الصحي وشركات الأدوية في تنفيذ وتخصيص مخازن تبريد صناعي بأحدث التقنيات، وبالأنظمة التي تضمن التحكم في درجات البرودة اللازمة لحفظ لقاح كوفيد-19، حسب درجات التبريد التي حددتها كل شركة مصنعة.

ومن ضمن نظم التبريد الصناعي، النظام المعتمد على غاز الأمونيا كوسيط تبريد، ويستخدم للتطبيقات التي تتطلب قدرة تبريدية تصل إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر، أما التطبيقات التي تتطلب درجات برودة أعظم، خاصة التي تتطلب الوصول إلى درجة تبريد 80 درجة مئوية تحت الصفر، فيتم الدمج ما بين نظامي غاز الأمونيا وغاز الميثان.

يشار إلى أن نظام التبريد الصناعي ليس نظاما قياسيا يطبق في كافة المشاريع، بل يتطلب دراسة مرافق المشروع واستخداماته وطبيعة العمل فيه، وتحديد ما إن كان النظام سيستخدم لتبريد المرفق أو خطوط الإنتاج أو الاثنين معا. لذلك، كخطوة أولى، يزور مهندسو التبريد الصناعي، الموقع لدراسته من كافة النواحي، ومن ثم تصميم وتطوير نظام خاص به على حسب متطلبات التبريد فيه.