شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة نادرة لأكبر أحفاد الملك عبدالعزيز في شبابه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة نادرة أكبر أحفاد ‎الملك عبدالعزيز وهو الأمير فيصل بن تركي الأول، وهو في شبابه.

يذكر أن الأميرفيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود هو الابن البكر للأمير تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود، أكبر أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، وهو أول أحفاد الملك عبد العزيز.

وكان الأمير فيصل بن تركي الأول قد تولى منصب وزير الداخلية حتى عام 1963 ، توفي في العام 1968.