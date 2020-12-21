شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود برفقة عدد من الأمراء في مكة قبل 87 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا. أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا. وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز. وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.

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