الرياض وجدة تتصدران خريطة التعافي الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 64 حالة، وتلتها جدة بتسجيل 18 حالة، والمدينة المنورة بتسجيل 14 حالة.

فيما سجلت ينبع 14 حالة و12 في الطائف، 10 في الدمام، 7 في مكة المكرمة، 5 في المجمعة، 4 في بريدة والقنفذة، 3 في تبوك والدلم والقطيف والظهران والخرج والمبرز.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361178 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 211 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 352089 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى6131 حالة.

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