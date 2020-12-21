أخبار السعودية اليوم.. الصحة تحدد 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا.. وزلزال يضرب المنطقة الحدودية بين المملكة والكويت

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 21 ديمسبر 2020م، منها: الصحة تحدد 5 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا، واستقرار أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين، وهذه الفئات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية السعودية.

تعرَّف على الفئات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية السعودية

أوضحت وزارة الداخلية الفئات المستثناه من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية السعودية لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت

ضرب زلزال بلغت قوته (4.4) درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الإثنين، المنطقة الحدودية بين السعودية والكويت.

«الصحة» تحذر من تناول الأدوية بدون وصفة طبية أو مخالفتها

حذرت وزارة الصحة من تناول الأدوية أو صرفها من قبل الصيدلي بدون وصفة طبية أو تكرار الوصفة بدون إذن الطبيب المعالج.

الصحة: 5 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أن هناك خمس فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به في المملكة منذ عدة أيام.

أمانة جدة تبدأ في معالجة وتدوير مخلفات البناء بالكسارات المتنقلة

شرعت أمانة محافظة جدة في مشروع معالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الدمارات من خلال عقد تشغيل كسارتين متنقلتين تستهدفان معالجة 7 ملايين و500 ألف طن من الدمارات في 602 موقع، وذلك في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

شؤون الأسرة: 16 ألف ريال متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية

أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية يبلغ (16,125) ريالًا.

الحصيني: هطول أمطار متفاوتة الشدة على 6 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء) على عدة مناطق بالمملكة.

القبض على 3 رجال وامرأة بعد ملاسنة كلامية خادشة في مكان عام بجدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على ثلاثة رجال وامرأة، بعد ملاسنة كلامية بينهم بمدينة جدة، انتشر فيديو لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

بالفيديو.. الدكتور العنزي: لقاح كورونا يغطي أكثر من سلالة للفيروس

أوضح استشاري العناية المركزة، الدكتور صفوق العنزي، أن استخدام لقاح كورونا أصبح أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أنه مهما حدثت طفرات جينية ومهما تغيرت سلالات الفيروس، فإن اللقاح يغطي أكثر من سلالة.

الأميرة هيفاء آل مقرن: السعودية أكبر داعم لحضور اللغة العربية في يونسكو

أكدت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أن المملكة تعد أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في منظمة اليونسكو، عبر مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الداعم والمحرك الأساسي لخدمة اللغة العربية في مقر اليونسكو.

تراحم: 11500 مستفيد من السجناء وأسرهم خلال 3 أشهر

أوضحت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، أنها دعمت «11.586» مستفيدًا ما بين سجناء وأسر سجناء ومُفرج عنهم، في جميع أنحاء المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م «يوليو – أغسطس – سبتمبر».

استقرار أسعار الذهب بالسوق السعودية خلال تعاملات الإثنين

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في مستهل تعاملات هادئة بعد العطلة الأسبوعية بالأسواق العالمية.

«السعودية للكهرباء» و«غرفة جازان» يستعرضان 230 فرصة استثمارية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها طورت العديد من مبادرات توطين الصناعات الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم وتعزيز توطين الصناعات المحلية في المملكة، ضمن أهداف وتطلعات الشركة.

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