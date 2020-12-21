الإيسيسكو تختار الأمير خالد الفيصل «شخصية» المؤتمر الدولي للغة العربية

اختارت منظمة العالم الإسلامي «الإيسيسكو» أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شخصية المؤتمر، وذلك خلال المؤتمر الدولي للمنظمة تحت عنوان «اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول»، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الأمير خالد الفيصل: «شرفني الله ثم خادم الحرمين الشريفين بخدمة البيت الأمين، فوهبت حياتي لخدمة لغة القرآن، والمسلمين في هذا الزمان والمكان.. كيف لا وهي قمة البيان وهوية الإنسان.. ثم كرمتني منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).. فشكرًا لمن كرموني، وشكرًا لمن رشحوني، ونعما لمن أيدوني».

وأضاف: «اللهم اجعلني ممن ذكر وشكر واستفاد من حياته بالعبر وإذا تحدث أفاد واختصر والسلام عليكم».

وعبر الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، في افتتاح الاحتفالية، التي انعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، عن الشكر والتقدير والإجلال لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، على مشاركته المتميزة، معددا منتقيات من مآثر سموه وإنجازاته في خدمة اللغة العربية والفكر العربي.

وأكد أن الأمير خالد الفيصل، رائد من رواد العمل الثقافي والسياحي والرياضي والأدبي في المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي، ومؤسس لعدد من المنتديات والجوائز والمجلات الثقافية الأدبية.

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