بعد إيقاف الرحلات الدولية.. «الخطوط السعودية» تتيح الإلغاء والتعديل على التذاكر المفتوحة

أتاحت الخطوط السعودية إمكانية تعديل أو إلغاء التذاكر المفتوحة بعد إيقاف الرحلات الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لقد تم إلغاء رحلتي اليوم وأنا في المطار كيف سيتم تعويضي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تتيح السعودية الإبقاء على التذاكر مفتوحة؛ بسبب جائحة كورونا، ويمكنك تعديلها مستقبلًا دون رسوم، كما تشير سجلات التذاكر المرسلة من قبلك ضرورة استخدامها قبل تاريخ 10 يونيو 2021م».

وأضاف: «يمكنك الاسترجاع عبر زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

أوضحت وزارة الداخلية الفئات المستثناه من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية السعودية لمدة أسبوع قابلة للتمديد؛ حيث قالت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الاستثناءات من قرار تعليق الرحلات الدولية السعودية تشمل الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًّا في أراضي المملكة إذ يسمح لها بالمغادرة.

وكذلك استثناء الحالات التي ترى الجهات استثنائها من الإجراءات من قرار تعليق الرحلات الدولية السعودية وأيضًا حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور.

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تعرَّف على الفئات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية السعودية