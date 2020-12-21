وزير الصحة: الدراسات الأولية تؤكد فعالية لقاح كورونا مع الفيروس المتحور

أوضح متابعة تطوراته باهتمام بالغ..

أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ. وقال وزير الصحة لقناة «الإخبارية» إن فيروس كورونا المتحور ليس أسوأ من كوفيد19 وحسب الدراسات الأولية فإن اللقاح فعال معه. وأضاف الدكتور الربيعة، أن سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة حاليًّا. اقرأ أيضًا: الصحة: 5 فئات ممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

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