السعودية اليوم / إسبانيا تمنع دخول القادمين من بريطانيا



مدريد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداء من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول في وقت متأخر أمس الأحد.

// انتهى //

18:22ت م

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مدريد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الإسبانية اليوم أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداء من يوم غد، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وقالت الحكومة الإسبانية في بيان أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم بالفعل اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول في وقت متأخر أمس الأحد.// انتهى //18:22ت م0172

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