السعودية اليوم / الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.

// انتهى //

18:12ت م

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الكويت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسسجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148209، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 922 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 55 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3145 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 216 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144142 حالة.// انتهى //18:12ت م0163

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