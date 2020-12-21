السعودية اليوم / تونس تستضيف غدًا أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الإسكان العربي



تونس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

تستضيف تونس غدًا، فعاليات أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الإسكان العربي، عبر أحدث تقنيات التناظر المرئي المباشر، تحت عنوان "استراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، بمشاركة عدد من وزراء الإسكان العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية ، إلى جانب باحثين ومختصين في المجال.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين وفق بيان لوزارة التجهيز التونسية، إلى تشخيص الوضع العام للعشوائيات، وتقييم البرامج المنجزة لمعالجة العشوائيات والحد من انتشارها، بالاضافة إلى التأسيس لوضع وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم للحد من انتشار العشوائيات وإيجاد الحلول الإسكانية البديلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب والدراسات الخاصة بمعالجة العشوائيات.

وكانت تونس قد استضافت اليوم الدورة العادية الثانية للمجلس العربي للسكان والتنمية، والدورة الـ 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب عبر تقنية الفيديو.

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18:03ت م

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