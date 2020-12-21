السعودية اليوم / الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني - وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد - من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ) بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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17:14ت م

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