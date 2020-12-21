السعودية اليوم / "البيئة" وجامعة حائل توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية وتوفير فرص عمل للخريجين



الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة حائل بمقر الوزارة في الرياض، وذلك للتعاون في تنفيذ برامج بيئية وأكاديمية وبحثية وتدريبية وتطويرية، وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وللمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين، بما يتوافق مع أهداف "رؤية 2030".

مثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، بينما مثل جامعة حائل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات علاقة بالبيئة: (دبلومات متوسطة، بكالوريوس، دبلوم عالي، دراسات عليا)، وتوفير دورات تدريبية، وإعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات تطوعية للطلاب والطالبات في التشجير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان كذلك على تفعيل برامج مجتمعية ذات علاقة بالأنشطة البيئية، وعلى إنشاء أندية بيئية طلابية في الجامعة لرفع الوعي والمحافظة على سلامة البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث والدراسات التخصصية والنوعية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، عكفت خلال الفترة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والجامعات

// انتهى //

17:12ت م

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الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة حائل بمقر الوزارة في الرياض، وذلك للتعاون في تنفيذ برامج بيئية وأكاديمية وبحثية وتدريبية وتطويرية، وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وللمساهمة في التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين، بما يتوافق مع أهداف "رؤية 2030".مثل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، بينما مثل جامعة حائل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني.وتهدف المذكرة إلى التعاون في إنشاء وتطوير برامج أكاديمية ذات علاقة بالبيئة: (دبلومات متوسطة، بكالوريوس، دبلوم عالي، دراسات عليا)، وتوفير دورات تدريبية، وإعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج وحملات تطوعية للطلاب والطالبات في التشجير والتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان كذلك على تفعيل برامج مجتمعية ذات علاقة بالأنشطة البيئية، وعلى إنشاء أندية بيئية طلابية في الجامعة لرفع الوعي والمحافظة على سلامة البيئة، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث والدراسات التخصصية والنوعية.يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، عكفت خلال الفترة الماضية على إبرام وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والجامعات السعودية ، بهدف تطوير آليات العمل، وتعزيز القدرات البشرية، وتحسين المخرجات وتحقيق الأهداف.// انتهى //17:12ت م0151

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