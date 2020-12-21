شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث التنسيق المشترك مع البحرية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال التأكيد على التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات المشتركة بين الجانبين.
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